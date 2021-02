Wat Eten We Vandaag: Zwarterijstbowl met tahinsaus

Koken & eten Koud! Zo maak je heel simpel zelf warme chocolade­melk

8 februari Na een frisse wandeling op het strand neerploffen in een strandpaviljoen en warme chocolademelk bestellen, dat zit er nu niet in. Gelukkig kun je al chocolademelk maken met een paar simpele ingrediënten. Dat is wel zo fijn als je met dit koude weer buiten bent geweest.