‘We moeten af van die cultuur van 200 gram vlees per persoon’

Waarom we een bak ijs willen als we liefdesver­driet hebben

28 februari Wanneer we kampen met liefdesverdriet, lijken we collectief naar de dichtstbijzijnde pot roomijs te grijpen, om die als Bridget Jones leeg te lepelen. Maar waarom stuurt ons brein ons naar de pot Ben & Jerry’s of Häagen-Dazs als ons hart gebroken is?