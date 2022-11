Welk EU-land produceert de meeste kaas? (Nee, niet Nederland)

Niet Frankrijk met zijn enorme platteland of Nederland met zijn stikstofdiscussie, maar Duitsland is veruit de grootste zuivelproducent van de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het bureau voor de statistiek van de EU, vandaag publiceert .

Alle drie de landen produceerden overigens vorig jaar 2 procent minder zuivel dan in het jaar daarvoor. Italië (+4 procent) en Ierland (+6 procent) produceerden juist meer. In totaal werd in de EU vorig jaar een fractie meer melk geproduceerd dan in 2020: 0,4 procent. De totale productie was 161 miljoen ton rauwe melk.

Het overgrote deel van die rauwe melk (150,7 miljoen ton) werd geleverd aan zuivelfabrieken. Die maakten daarvan behalve volle, halfvolle en magere melk, ook 2,3 miljoen ton boter en 10,4 miljoen ton kaas.

29 kilo per dag

Van de individuele landen produceert Duitsland dus nog altijd het meest: 19 procent van het totaal. Kijk je alleen naar yoghurt, dan komt zelfs 29 procent uit Duitsland. En hoewel Nederland en Frankrijk de naam van kaasproducent hebben, is ook 23 procent van de in Europa geproduceerde kaas Duits. Bij kaas komt Nederland, met een aandeel van 9 procent, na Duitsland, Frankrijk en Italië pas op de vierde plek.



Met aangezuurde melkproducten als yoghurt staat Nederland met 15 procent van het totaal op plaats twee, opnieuw achter Duitsland. Verder zijn Polen, Ierland en Spanje ook landen om rekening mee te houden als het gaat om de productie van zuivel. Groot-Brittannië, dat op 31 januari 2020 de EU heeft verlaten, is buiten de cijfers gehouden.

Nog een weetje van Eurostat: de gemiddelde productie per koe was afgelopen jaar 7682 kilogram. Nederland zit daar met zo’n 9000 per koe dan weer flink boven. Omgerekend is dat 29 kilo per dag, rekening houdend met de dagen per jaar dat een koe geen melk geeft. Maar Estland komt op 10.020 kg per koe en Denemarken zelfs op 10.097 kg per koe. Bulgarije (3628 kg per koe) en Roemenië (3362 kg per koe) zijn hekkensluiters. Maar, zo schrijft Eurostat: ,,Er is een aantal factoren dat de melkopbrengst van een individuele koe kan beïnvloeden en het hier gegeven cijfer is een gemiddelde.”

Wereldwijd

Worden de cijfers afgezet tegen de wereldwijde melkproductie - de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft dat gedaan -, dan komt Europees kampioen Duitsland op de vierde plaats. De Verenigde Staten produceert bijna drie keer zoveel als Duitsland, op de voet gevolgd door India. Brazilië staat op plaats drie.

Nederland blijft overigens wel na de VS de grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. Dat komt doordat de Nederlandse bevolking veel kleiner is dan die van de andere genoemde landen, en dus minder zelf consumeert. Ook importeert Nederland landbouwproducten die het vervolgens verwerkt en weer exporteert.



Dan zijn er ook nog andere dieren die melk produceren: schapen en geiten. Daarbij is Griekenland koploper met bijna 60 procent van de gehele Europese productie. Cyprus is in die categorie goed voor meer dan 20 procent, dus de overige landen doen hier eigenlijk nauwelijks mee.