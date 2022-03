Wen er maar aan: naast patatje zal ook zak chips flink in prijs stijgen

Koken & Eten Wijnschrij­ver: ‘Comazuipen is oliedom, maar met een glas wijn af en toe is niets mis’

Journalist en schrijver Sander de Vaan schudt het ene na het andere wijnboek uit zijn mouw. Na boeken over Spanje waar hij al jarenlang woont, Duitsland en zijn eigen scheurkalender is er nu Wijnzinnig Lekker. Een bundel vol tips, feiten en weetjes over wijn.

17 maart