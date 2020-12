Westland en Those Vegan Cowboys beginnen samen nieuw zuivelmerk, zónder melk

Westland Kaas en Those Vegan Cowboys brengen vanaf volgend jaar een nieuw plantaardig zuivelmerk op de markt. Smeerkaas is het eerste product dat ze rond de zomer in het zuivelschap willen hebben. ,,Kaas zonder het gebruik van dieren heeft de toekomst.’’

Bekende kaasmerken van familiebedrijf Westland uit Huizen zijn onder meer Old Amsterdam en Maaslander. Those Vegan Cowboys is een initiatief van Jaap Korteweg, de oprichter van De Vegetarische Slager. Kortewegs missie is het maken van melk uit gras. Korteweg: ,,De ontwikkeling van die specifieke kaas, gemaakt van gras en niet van echt te onderscheiden, gaat waarschijnlijk nog jaren duren. We hebben een beloning uitgeloofd van 2,5 miljoen euro om die ontwikkeling te versnellen. We willen caseïne, het dierlijke eiwit dat in melk voorkomt, zo goed mogelijk nabootsen. Doel is om de koe uit de zuivelketen te halen. Een team van twintig medewerkers werkt in ons lab in Gent aan die ontwikkeling. In de tussentijd brengen het kaasmeisje en de cowboy samen het beste wat denkbaar is op basis van bestaande plantaardige ingrediënten.’’

Westland wordt geleid door Henny Westland. Ze volgt de ontwikkelingen van Those Vegan Cowboys op de voet. ,,In maart heb ik Jaap gebeld. Mijn openingszin was: Hey cowboy, zou je een keer een cheesegirl willen ontmoeten?’’ Dit heeft geleid tot een nieuwe plantaardige zuivellijn. We koppelen er ook een nieuw merk aan, de naam maken we volgend jaar bekend.’’

Geen harde kaas

Volgens Westland kan er zolang er geen plantaardige caseïne bestaat, nog geen harde kaas worden gemaakt. ,,Daarom beginnen we met smeerkaas. Dat wordt ons eerste product dat we rond de zomer naar buiten brengen. Uiteindelijk willen we er een complete kaaslijn op plantaardige basis van maken.’’

Uit welke ingrediënten de smeerkaas bestaat, willen Korteweg en Westland nog niet zeggen. ,,We zijn met allerlei tests bezig en het ziet er goed uit. Het zal in ieder geval niet op basis van noten zijn. Voorwaarde is dat onze vegan kaas vooral lekker moet zijn.” Westland en Korteweg: ,,We maken kaas voor de echte kaasliefhebber. Daarom gaan onze producten minstens net zo goed smaken als de traditionele variant.’’

Andere naam

De naam kaas mag hun product in ieder geval niet dragen. Daar stak het Europees Parlement eerder een stokje voor. Korteweg: ,,Daar houden we rekening mee, we verzinnen er vast iets creatiefs op. Onze kaas komt in ieder geval in het zuivelschap te liggen en door de verpakking zien consumenten dat het om kaas gaat.’’

Westland heeft zelf geen koeien in bezit, dat maakt de transitie naar duurzame producten volgens Henny Westland makkelijker. ,,We geloven in plantaardige zuivel, dat is de toekomst. We willen de melkveeboeren ook helpen bij dit proces. Als het gaat zoals wij het willen, blijft er grasland nodig om zuivelproducten van te maken zoals melk en kaas. En het maken van kaas blijft hetzelfde proces, ook al willen we daar straks plantaardige caseïne voor gebruiken.’’

