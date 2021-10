Wetenschapper Wibke haalt vieze smaakjes uit voedsel en maakt gezond eten lekker

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Mijn vakgebied kan ik het beste in het Engels benoemen. Dat is flavour research. In het Nederlands wordt dat vertaald in smaakonderzoek, maar flavour is veel meer dan alleen smaak. Flavour bestaat vooral uit geur, tongsmaak en vooral mondgevoel, maar ook kleur en klank kunnen een rol spelen op de beleving van flavour. Ik meet de aroma- en smaakmoleculen in voedingsmiddelen die verantwoordelijk zijn voor onze waarneming van de flavour. We zoeken daarbij naar off-flavours, de stoffen die ervoor zorgen dat een voedingsmiddel niet lekker is, zodat we daarop het voedsel kunnen aanpassen.’’