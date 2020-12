Wie bij deze snackbar een ‘frietje sociaal’ koopt, geeft anderen een gratis patatje

FrietHoes is een bedrijf dat friet maakt in een ambachtelijke fabriek voor horeca en evenementen. Daarnaast hebben ze al elf jaar een winkeltje aan de Kruisweg in Haarlem.



Na bestelling van een ‘frietje speciaal’ wordt er een pingpongballetje in een pot gedaan. Als er een balletje in zit, kan iemand een gratis frietje halen. ,,Ik had honderd balletjes besteld, maar binnen een week waren er al 190 frietjes sociaal besteld”, zegt Van Heerden. ,,Dit hadden we nooit verwacht.”