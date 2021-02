‘Wij berijden ons konijn in eigen keuken!’, uitgeroepen tot taalfout van 2020

Steun voor 2.300 horecaza­ken in de regio

7:30 EINDHOVEN - De tapkraan had de komende dagen bijna non-stop open moeten staan. Maar de coronapandemie gooit ook met carnaval roet in het eten voor de horeca. In plaats daarvan moet steun van de overheid uitbaters nog overeind houden. In deze regio deden de afgelopen tijd 2.300 horecabedrijven een beroep op de overheid.