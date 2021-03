Wijn? Nee, bier! ‘Dat past beter bij eten dan wijn, het is veel diverser’

Van deze groene blaadjes eten we steeds meer (en ze zijn nu lekker goedkoop)

14:28 We eten steeds meer spinazie. De groene blaadjes komen deze maand vooral uit Spanje, waar de oogsten prima waren. En daar profiteer je van in de supermarkt. Vraag is altijd: mag je een restje spinazie nou opwarmen of niet?