Wijnen van kleine boeren getest: ‘Deze kom je niet in de grote supermarkten tegen’

Recensie Klassiek wild uit de keuken van chef Luc van restaurant La Provence

4 december Wildgerechten. Daar hadden we nou nèt zin in! Chef Luc van Iersel van restaurant La Provence in Zaltbommel weet er wel raad mee. Op huis aan met een goed gevulde doos vol aardse smaken. Beoordeling 7,8.