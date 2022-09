Wijnvrouw van het jaar Tatjana maakt elke vrijdag bubbeltje open: ‘Drink ik hele weekend door’

Koken & EtenTatjana Puklavec is sinds vorige week Wijnvrouw van het Jaar 2022. De roots van Puklavec liggen in Slovenië, waar haar opa wijnmaker was. Ze komt uit een wijnfamilie, maar ontwikkelde zelf de afgelopen jaren ook haar passie voor wijnen steeds verder.

Waar komt jouw passie voor wijn vandaan?

,,Mijn vader komt uit Slovenië en mijn opa was daar wijnmaker. In die tijd hadden wij veertig wijnkelders in de wijngaarden, op den duur werd daar één grote kelder van gemaakt voor de exportmarkt. Helaas stierf mijn opa jong en mijn vader verhuisde voor de liefde naar Duitsland. Als familie deden wij nog maar weinig met wijn en kwam de wijnkelder in handen van een coöperatie van boeren in die tijd.



Eind 2008 werd mijn vader benaderd om de aandelen van de kelder terug te kopen. Het ging toen heel slecht met de kelder. Mijn vader ging naar Slovenië om een kijkje te nemen. Uiteindelijk kocht hij in 2009 de aandelen terug en hij vroeg mij om te helpen met de marketing en sales voor de exportmarkt. Het familieverhaal werd nieuw leven ingeblazen en gaandeweg ben ik steeds meer van wijn gaan houden. Zo zijn we stapje voor stapje begonnen om Sloveense wijn op de Nederlandse en internationale markt te krijgen.”

Kunnen we jou dan alles vragen over wijn?

,,Ik weet niet of je mij echt alles kunt vragen, maar ondertussen weet ik wel veel. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je wijn maakt voor de markt, want als niemand je wijnen lekker vindt heb je toch een probleem. Het is voor ons ook belangrijk om in te spelen op de behoeften van de markt en wijn te produceren die mensen echt lekker vinden, hoe simpel dat ook klinkt.”



Je bent uitgeroepen tot Wijnvrouw van het Jaar. Wat betekent dit precies?

,,Dit is echt de kroon op mijn werk, ik voel me erg vereerd dat ik onderdeel uit mag maken van die fantastische rij wijnvrouwen van de afgelopen jaren. Ik vind het ook een heel mooi project, vrouwen zijn in de wijnwereld namelijk nog steeds in de minderheid. Ondanks dat het een product is dat vrouwen net zo goed aanspreekt als mannen. Het geeft mij nu dus ook een kans om jonge vrouwen aan te moedigen om over de wijnbranche na te denken.”



Wat maakt een wijn nou een goede wijn?

,,Over smaak valt niet te twisten. Maar een wijn klopt als die een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. Ik denk dat het belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je niet te veel betaalt voor een product. Bij wijnen met een prijs vanaf 40 of 50 euro betaal je echt voor het merk, maar dat betekent niet dat het ook meteen lekker is. Voor ons is het belangrijk dat we op elk niveau waarde verkopen, of dat nou in de supermarkt is of in de horeca. Mensen moeten weten dat wijn van Puklavec altijd een goede wijn is voor een goede prijs.”



Quote Bij een fris gerecht hoort bijvoor­beeld geen zware wijn. Je moet goed kijken naar de ingrediën­ten die bij een gerecht horen, daar stem je de wijn op af Tatjana Puklavec

Wat kenmerkt jullie wijnen dan precies?

,,Wij zitten in het noordoosten van Slovenië. Typisch voor deze regio zijn frisse, fruitige witte wijnen. Als je naar onze supermarktwijnen kijkt is het gewoon commercieel lekker, fris en fruitig. Voor onze horecawijnen is het belangrijk dat we echt Slovenië in de fles laten zien.”



Kan een wijn beter of slechter worden bij een bepaald gerecht?

,,Wijn past beter of slechter bij bepaald eten. Bij een fris gerecht hoort bijvoorbeeld geen zware wijn. Je moet goed kijken naar de ingrediënten die bij een gerecht horen, daar stem je de wijn op af. Vis kun je op verschillende manieren bereiden, bijvoorbeeld met een vette of lichte saus, of je maakt een ceviche. Daar passen dan ook weer verschillende wijnen bij.”



Hoe vaak moet je dan wijn proberen om te weten wat waarbij past?

,,Tijdens een wijnleven ontwikkel je bepaalde smaakprofielen waarbij je precies weet wat waarbij past. Er zijn zoveel verschillende druivenrassen, een sauvignon blanc uit Zuid-Afrika smaakt totaal anders dan een sauvignon blanc uit Slovenië. Waar zet je die dan in? Dat is een kwestie van veel proeven, ruiken en het leren omschrijven.”



Wat is jouw favoriete wijn en waarom?

,,Mijn everyday lievelingswijn uit ons portfolio is de Sauvignon Blanc & Furmint. Ik hou van heel droog en strak, maar wel met de goede mineraliteit. En waar je me altijd voor wakker kunt maken is een glaasje wit met bubbels, dat vind ik nog het allerlekkerst. Op vrijdagmiddag om 17.00 uur maak ik altijd een bubbeltje open, die drink ik dan ook het hele weekend door.”



