Wil je alle gif in je eten mijden? Dan kun je het beste deze veilige voedingsmiddelen nemen

Een wereld waarin mens en natuur niet aan schadelijke chemicaliën worden blootgesteld. Dat is de visie van Pesticide Action Network (PAN NL). Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie en het VN-Milieuprogramma liet in 2013 al zien dat er een toename is van hormoongerelateerde ziektes onder mens en dier. De meest logische verklaring hiervoor is een vervuild milieu en vervuild voedsel, melden de onderzoekers. ,,Ons hormoonsysteem zit over het hele lichaam en communiceert over ontwikkelingen en het in stand houden van het lichaam", zegt Hans Muilerman, coördinator bij PAN NL. ,,Het is een ongelofelijk belangrijk systeem, ook voor het ontwikkelende kind.”

Muilerman stelt dat het vermijden van chemische stoffen vooral in de eerste levensfase belangrijk is. ,,Als er een chemische stof is die niet in je lichaam thuishoort, dus pesticiden of plastic stoffen die dezelfde werking hebben als de lichaamseigen signaalstoffen, wordt de ontwikkeling verstoord en ook meteen op zo’n manier dat het niet meer herstelbaar is.”



Het Voedingscentrum reageerde destijds op het VN-onderzoek met de boodschap dat de waarden die waren gevonden erg laag waren en dat dat geen reden is om fruit en groenten te mijden. Dit staat ook nog op de website van de kennisinstelling.

‘Pesticiden kunnen leiden tot ziektes als obesitas en ADHD’

Quote Als je de hormoonont­re­ge­len­de bestrij­dings­mid­de­len zou vervangen door biologi­sche bestrij­dings­mid­de­len, is het probleem op dit moment weg Hans Muilerman van PAN NL ,,De bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot obesitas, diabetes, ADHD en andere metabole ziektes”, zegt Muilerman. ,,En waar we ons het meest zorgen over maken en het minst over weten, zijn de hersenen. Als er iets misgaat in de ontwikkeling van dit orgaan, kan dat leiden tot onherstelbare schade in het latere leven.”



De Europese Unie heeft in 2009 voor pesticiden al bepaald dat mensen hier niet aan mogen worden blootgesteld, omdat ze zelfs in minieme dosis gevaarlijk kunnen zijn. Maar hoewel de verordening vanuit de EU duidelijk is, zijn de regels nog altijd niet volledig uitgevoerd. ,,De meeste van deze pesticiden zijn nog op de markt en worden maar heel geleidelijk verboden”, aldus Muilerman. ,,Daarom hebben we deze consumentengids uitgebracht, om de consument te waarschuwen.”

De consumentengids van PAN NL maakt Nederlandse burgers wegwijs in producten die pesticiden bevatten. ,,Volgens de overheid is een lage concentratie veilig, maar het is niet bewezen dat dat waar is. We eten het, dus het is wel een van de grootste blootstellingen die je hebt”, zegt Muilerman. ,,Als je de hormoonontregelende bestrijdingsmiddelen zou vervangen door biologische bestrijdingsmiddelen, is het probleem op dit moment weg”, meent Muilerman. ,,Maar als je in de biologische landbouw een natuurlijk product wil toepassen, moet je wel kijken of het niet hormoonontregelend is, want er zijn ook natuurlijk producten die dat hebben. Maar op dit moment maken wij ons geen zorgen over biologische landbouw, daar zit volgens ons geen hormoonontregeling.”

Over mogelijke verwoestende effecten van bestrijdingsmiddelen: tv-programma Zembla besteedde in 2019 aandacht aan de gezondheid van Franse boeren die veel vaker dan andere landgenoten aan de ziekte van Parkinson lijden. Daar is het een beroepsziekte, terwijl dat in Nederland niet zo is.

Kersen op de rode lijst

In de consumentengids staan drie overzichten, waarbij de rode lijst de meest vervuilde producten laat zien. Van producten als veldsla, kersen, peren en aardbeien adviseert PAN NL om deze volledig door de biologische variant te vervangen. De gele lijst zijn de producten die minder vervuild zijn, maar waarin nog steeds hormoongiffen te vinden zijn. Onder andere bramen, wortelen, appels, bosbessen en pruimen zijn op deze lijst te vinden.



Op de groene lijst staan de producten waarbij in minder dan 10 procent van de gevallen hormoonontregelende bestrijdingsmiddelen zijn gevonden, deze zijn dus het meest veilig. Onder meer broccoli, aubergine, komkommers, mango en uien leveren weinig gevaar op voor hormoonverstoring.



De gids is vanaf vandaag gratis te zien op de site van PAN.

