Wil je gourmetlucht kwijt? Zo ruikt je huis weer fris na een avondje gourmetten

Koken & Eten Dit zet Nederland het liefst op tafel met kerst (en het is dit jaar minder vaak het gourmet­stel)

Ondanks of juist dankzij de aanhoudende coronacrisis is Nederland nu al volop bezig met kerst, blijkt uit het zoekgedrag van mensen op de site en app van Albert Heijn. De fans van de feest-Allerhande kunnen hun lol op, want na de ingetogen feestdagen van vorig jaar pakken we dit jaar feestelijker uit, verwacht foodtrendwatcher Joyce Bierman, binnen Albert Heijn verantwoordelijk voor het magazine.

26 november