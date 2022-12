Wokken is snel en gezond: met deze tips kan het niet misgaan

Wat Eten We Vandaag: Truf­fel-kaasfondue

Dit recept is op-en-top luxe: kaasfondue met truffel. Het romige van kaas en het nootachtige aroma van truffel zorgt voor een intense smaakcombinatie. Het leuke van kaasfondue is dat je er alles in kunt dippen: brood, groente en zelfs aardappels.

24 november