Yvette kan door lockdown eindelijk droom waarmaken: een bakkerij aan huis (en ze is niet de enige)

Recensie Restaurant Clemens in Oss: prachtige plek met een paar twijfels

20 mei Voor de Ossenaren gaat waarschijnlijk nog geen belletje rinkelen als we schrijven over restaurant Clemens. De naam ’t Putje zegt vast meer met een 80-jarige historie op deze pleisterplaats pal tegen het natuurgebied de Maashorst. Maar in 2019 is ’t Putje overgenomen door Olivier Forma en vriendin Loes Kappen. Wat deed dat met het eten? Beoordeling 7.