Zalm met pesto uit de airfryer en vijf andere maaltijden die zo op tafel staan

Recordjaar voor producen­ten Franse champagne: ‘Buitenge­woon goed jaar, zelfs met corona’

Het afgelopen jaar was een recordjaar voor de producenten van Franse champagne. De omzet bedroeg 5,7 miljard euro, wat het hoogste niveau ooit is. In totaal werden in 2021 320 miljoen flessen champagne verkocht; de grootste hoeveelheid in 10 jaar tijd.

14 februari