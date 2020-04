Zelf moestuintje beginnen? Deze experts helpen je op weg

Het Grote Moestuinier Boek besteedt aandacht aan de mens achter de moestuin. Welke gewassen en welk type moestuin passen bij wie? Elbrich Fennema schreef haar moestuinierboek met zowel de beginnende als de meer gevorderde moestuinder in het achterhoofd. Ze onderscheidt daarbij verschillende typen tuinders, die ze in de hoofdstukken analyseert en beschrijft. Van de absolute beginner tot de 'culi-tuinder'. Maar ook de wereldverbeteraar, de taoïstische tuinder en de theeleut. ,,Elke achtertuin kan iets eetbaars opleveren", stelt de schrijfster vast in haar voorwoord. Het werk verscheen in maart van dit jaar.

Een jaar in de moestuin van Lucy Chamberlain (dat net is verschenen) tracht een allesomvattend naslagwerk te zijn voor de moestuinder die zichzelf niet per se in een bepaald archetype tuinder herkent, maar die behoefte heeft aan handvatten. 'Tuinieren van A tot Z', volgens de uitgever. Het boek zoomt dan ook eerst in op de plek waar de moestuin moet komen. Ook Chamberlain benadrukt dat je geen akker hoeft te hebben om je eigen groenten te kunnen kweken en begint haar boek met praktische tips over de plek en inrichting van je tuintje.

Ook volgens Jelle Medema is er geen kunst aan om je eigen moestuin aan te leggen. Als we de omslag van Makkelijke moestuin uit 2015 mogen geloven, houd je zelfs tijd over om gitaar te leren spelen. 'Als je planten geeft wat ze nodig hebben, is het supersimpel', aldus de auteur. Medema schreef ook een (tijd)schriftje voor kinderen vanaf een jaar of 8: Jelle's Tuinschrift. Dit is bedoeld om ook de jongste generatie enthousiast te krijgen voor het moestuinderschap. Kunnen ze later altijd nog ontdekken hoe ze het jaar rondkomen in de moestuin en bepalen of ze nou een theeleutmoestuinder of wereldverbeteraar zijn.