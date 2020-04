Zelf thee verbouwen? Het kan, zelfs in ons land

Thee is wereldwijd een populaire drank, ook in Nederland drinken we graag een kopje. En als je nou zelf je eigen thee wilt kweken? Hoe doe je dat in Nederland?

Uit een enquête in opdracht van branchevereniging Koffie & Thee Nederland in 2018 bleek dat maar liefst 71 procent van de Nederlanders wekelijks thee drinkt, waarbij zwarte thee favoriet is. Thee drinken is een gezonde bezigheid – het is dan ook niet voor niets meegenomen in de Schijf van Vijf, zonder suiker welteverstaan.

,,Mensen zijn steeds bewuster bezig met gezondheid, met wat natuurlijk is’’, zegt theesommelier Karin Kamman van Santhee. Volgens haar wordt thee als drank daarom steeds aantrekkelijker. ,,De belangstelling wordt steeds groter, vooral bij de kruiden.’’ Ze zegt dat er daarom ook steeds meer eigen thee(kruiden)plantages zullen komen.



Thee drinken is één ding, maar kun je zelf ook theeplanten kweken? Voordat je aan de gang gaat met je eigen theeplantage, moet je weten dat alleen bladeren en knoppen afkomstig van de Camelia sinensis thee genoemd mogen worden. Deze struik komt van oorsprong voor in Zuidoost-Azië. Volgens theesommelier Karin Kamman zijn er van deze struik twee varianten. ,,Camellia sinensis sinensis en Camellia sinensis assamica. Daar wordt alle thee van gemaakt, of het nu groene, witte of zwarte thee is.’’

Geduld

Volgens Kamman heb je echte thee niet zomaar op grote productie. ,,Het gaat om veel geduld en investering.’’ Volgens haar duurt dat jaren. In Nederland is Het Zuyderblad in Soerendonk de enige echte theeplantage. ,,Die werkt met de echte theestruik.’’ Eigenaresse Linda Cebrian koopt zaden in verschillende landen om te kijken welke het goed doen in ons klimaat en welke niet.



Cebrian schrijft in haar blogs dat ze de afgelopen jaren vooral bezig is geweest met experimenteren met allerlei factoren die komen kijken bij het kweken van thee op Nederlandse grond. Cebrian laat weten dat je bij het produceren van thee ook goed naar het landbouwkundige gedeelte moet kijken. ‘De grond, de juiste variëteit plant, de voeding en bemesting hebben allemaal invloed op de uiteindelijk smaak’, schrijft ze. Door het afwisselende Nederlandse klimaat is het productieproces hier ook nooit hetzelfde.

Nederland als theeland

Volledig scherm Muntthee is volgens theesommelier Karin Kamman makkelijk zelf te maken. © Kees Martens/DCI Media Volgens Kamman is ons land geschikt om thee te verbouwen, maar kost het wel meer moeite dan in landen waar thee bijvoorbeeld oorspronkelijk vandaan komt. Zo vraagt het door de koude grond om wat extra bescherming. ,,Thee houdt niet van vorst, wel van zon en vocht.’’ Thee groeit van oorsprong rond de evenaar.



Klimaatfactoren zijn bij het kweken van thee van groot belang. ,,Grond is belangrijk, kennis en kunde, net als bij wijn: je kunt een druivenrank in je tuin zetten, maar niet iedereen kan wijn maken’’, zegt Kamman. Als je de blaadjes plukt heb je volgens de theesommelier dus niet meteen thee. ,,Het is nog een hele kunst om van de geplukte blaadjes een echte thee te maken, daar komt veel meer bij kijken dan alleen het drogen van de blaadjes.’’

Onofficiële theesoorten

Mensen die op eigen houtje thee gaan kweken, gebruiken volgens Kamman vaak kruiden, omdat deze makkelijker te verbouwen zijn. ,,Bijvoorbeeld muntthee, je laat de blaadjes drogen en het is klaar. 99 van de honderd berichten die je leest over thee gaan over kruiden.’’



Het kan ook op een andere makkelijke manier, zegt Kamman. Als voorbeeld noemt ze een plantage uit Zundert, die volgens de theesommelier werkt met een kamerplant. ,,Deze kamerplant is ‘het neefje van’ de echte theeplant.’’ Ondanks dat hij niet met de originele theeplant werkt, won de Zundertse Johan Jansen vorig jaar met zijn theeplantage toch de Teas of the World Contest. Met zijn bedrijf Special Plant Zundert produceert hij nieuwe plantensoorten door zaden te vermeerderen. Na jaren van kruisen en vermeerderen had Jansen – naar eigen zeggen – een theeplant ontwikkeld die in Nederland kon groeien.