Zelfs visgraat wordt niet in prullenbak gegooid: hoe dit restaurant de strijd aangaat met voedselverspilling

energiecrisis Gas besparen én gezellig: deze buren koken samen en hebben voor slechts 2 euro een lekkere maaltijd

Buurtbewoners die met elkaar aan de macaroni zitten. Het bespaart kosten én is gezellig. Het concept van de kookcirkel die in de wijk Korte Akkeren is opgezet, is wel dat je ook een keer voor de groep kookt.

3 oktober