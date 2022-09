Zes keer chocolade in de hoofdrol: zo vier je Dag van de Chocolade op zijn best

Wat Eten We Vandaag: Couscous­bowl met Marokkaan­se kip en abrikozen

Couscous is handig voor wie in korte tijd iets lekkers op tafel wil zetten. Deze parelcouscous met Marokkaanse kip en abrikozen is bijvoorbeeld ideaal voor doordeweeks. De kip marineren we in ras el hanout, wat vrij vertaald ‘het beste van de winkel’ betekent.

5 september