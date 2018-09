Zin in fastfood? Niet jouw schuld, maar die van je brein

Het oudste deel van onze hersenen is het reptielenbrein. Vijfhonderd miljoen jaar geleden kwam het tot stand. Toen was het eten of gegeten worden en dus hadden onze verre voorouders behoefte aan een brein dat alert was, legt Swinnen uit. Het reptielenbrein is dan ook een multitasker avant la lettre. ,,Alle prikkels en gevaren worden in een fractie van een seconde geregistreerd, terwijl cruciale functies als onze ademhaling, bloedsomloop en hartslag op de achtergrond constant blijven doordraaien. Hoewel in onze moderne tijden wat neerbuigend gedaan wordt over dit primitieve deel, is het dus juist deze stokoude erfenis die ons in leven houdt.''



,,Omdat alles automatisch verloopt, reageert het zeer snel'', vervolgt de dokter. ,,Tot vijfmaal sneller dan het mensenbrein zelfs. Elke dag worden we door ons reptielenbrein in snelheid gepakt. Hoe reageer je bijvoorbeeld wanneer iemand de telefoon plots neerlegt tijdens een onbeleefd gesprek? Of wanneer een auto je de weg verspert of aan je bumper kleeft? Als je je reactie op die momenten beter bestudeert, zie je meestal het reptielenbrein in actie.''