Zo blijft Plus al jaren de duurzaamste supermarkt van ons land: ‘Niet elke dag een andere leverancier uitknijpen’

Al jaren op rij wordt Plus verkozen tot duurzaamste supermarkt van Nederland. Dit jaar is de zesde keer dat Plus met kop en schouders boven de andere uitsteekt. En de supermarktketen gaat onverdroten voort, zegt Eric Leebeek, commercieel directeur en hoofd van het 'Greenteam' bij Plus.

Al jarenlang is Plus de meest duurzame supermarkt. Wat is jullie geheim?

,,We kijken naar de lange termijn. Wij zijn een coöperatie, dus we hoeven niet naar de beurskoers of de volgende kwartaalcijfers te kijken. Duurzaamheid is iets van de lange adem. Je moet relaties met je leveranciers opbouwen en samenwerken met de producenten, en niet elke dag een andere leverancier uitknijpen. Zo hebben we nu zeventien varkenshouders die exclusief aan Plus hun vlees leveren. Belangrijk is ook dat we het samen doen met de supermarktondernemers.''

Vlees is toch helemaal niet duurzaam?

,,Duurzaam vlees gaat ook over kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid van het voedsel. Dat willen consumenten. We werken met vaste leveranciers, het vlees komt allemaal uit Nederland. Ons rundvlees heeft allemaal twee sterren voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Bij het varkensvlees is dat één ster.''

Eén ster is vrij minimaal. Dat is toch niet onderscheidend?

,,Het opzetten van een keten voor rundvlees heeft ons jaren gekost. Met kippen en varkens zijn we minder lang bezig. Bovendien speelt de prijs ook mee. Kippenvlees met één ster is al een paar euro per kilo duurder.''

Is duurzaam duurder voor de consument?

,,Dat hoeft niet. Ons eerste duurzame product was de fairtradebanaan. De banaan is een groot product in de supermarkt, vandaar. De meerkosten hebben we voor eigen rekening genomen. Vorig jaar hebben we vijftig producten uit het aardappelen-, groente- en fruitassortiment goedkoper gemaakt. We vinden het belangrijk dat mensen gezond eten en klanten vonden verse groente en fruit duur. Plus is aangesloten bij inkoopcombinatie Superunie, waar meer supermarktketens bij zijn aangesloten. Dat levert ook inkoopvoordeel op.''

,,Bij Superunie zien ze ook dat duurzaamheid en samenwerking in de keten belangrijk zijn. Als Plus hebben we een voorlopersfunctie. Zo zijn er grote stappen gezet in het biologisch assortiment. Groente en fruit komen zo veel mogelijk uit Nederland en worden duurzaam geteeld. Ook producten die van verder weg komen, zijn steeds vaker duurzaam. Zo hebben we steeds meer fairtradeproducten en proberen we zo klimaatneutraal mogelijk te zijn. Onze cacao willen we eind dit jaar 100 procent fairtrade hebben. Dus niet alleen de chocoladerepen, maar ook de chocola in de muesli en de koekjes. Zo hebben we nog vierhonderd producten die we duurzamer gaan maken.''

Zit duurzaamheid vooral in milieueisen voor producten?

,,Ons duurzaamheidsbeleid omvat vijf pijlers. De herkomst van het assortiment en het milieu spelen mee, maar ook gezondheid. Onze slogan is niet voor niets 'goed eten, daar houden wij van'. Dat is waarom we de prijsverlaging bij groente en fruit hebben doorgevoerd. Gezondheid is een maatschappelijke trend, daar spelen wij op in. We hebben bijvoorbeeld een suikermeter voor de frisdranken, een caloriemeter bij ontbijtgranen en een vezelmeter voor brood. Dan kan de klant zien wat er bijvoorbeeld aan suiker zit in de frisdranken en kan hij daar zijn keuze op baseren. We schrijven niets voor, maar informeren de klant in een bepaalde richting. En we hebben een uitgebreid assortiment alcoholarme en alcoholvrije wijn. Daar is vraag naar van klanten.''

Gaat het alleen om de producten, of ook om de verpakkingen? Want daar is nog een wereld te winnen.

,,Heel zeker gaat het ook om de verpakkingen. Afgelopen jaar hebben we het zwarte plastic in de ban gedaan. Dat is er bij het recyclen heel moeilijk uit te halen, vandaar. Plastic is een groot ding. We willen in 2025 20 procent minder verpakkingen hebben. En het plastic moet dan voor 95 procent recyclebaar zijn. Nu is dat 50 procent. Vorig jaar hebben we met de vijftig grootste leveranciers om tafel gezeten om te bedenken hoe we de verpakkingen kunnen verminderen. Met onze vier grootste vleesleveranciers spraken we af 50 procent minder plastic te gebruiken. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe gebaksverpakking, waarmee we jaarlijks 170.000 kilo plastic besparen. Zo zijn we continu bezig.''

Hoe valt die duurzaamheid bij de supermarktondernemers. Kunnen jullie je wil opleggen?

,,We werken heel nauw samen met de ondernemers. We hebben 270 winkels die in handen zijn van 225 ondernemers. Die hebben vaak al generaties hun winkel. Die ondernemers zijn juist de kracht van het duurzaamheidsbeleid. Iedereen is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is. Dat laten we ook in deze coronatijd zien. Zo hebben sommige lokale ondernemers extra ophaalpunten gemaakt voor de boodschappen van zorgmedewerkers. We steunen nu lokale boeren extra door meer streekproducten af te nemen. Iedereen hier op kantoor gaat ook twee dagen per jaar in een supermarkt werken om van elkaar te leren. Omgekeerd komen ondernemers naar het servicekantoor. Goed ondernemerschap is de basis van ons duurzaamheidsbeleid.''