Zo draai je een perfecte gehaktbal volgens drievoudig landelijk kampioen Marco

Wie denkt dat de gehaktbal een Nederlandse uitvinding is, heeft het bij het verkeerde eind. ,,We hebben er iets Hollands van gemáákt”, vertelt culinair historicus Lizet Kruyff. ,,Maar gehaktballen werden in de middeleeuwen ook al in Engeland en Spanje gegeten. De eerste recepten voor wat wij nu typisch Nederlandse gehaktballen noemen, vind je terug in kranten uit de crisistijd, de jaren 30 van de vorige eeuw. Het is eigenlijk restjes-eten. Daarvoor werden gehaktballen wel genoemd, maar nooit als recept.’’