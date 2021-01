Zo eet je op Popcorndag je favoriete snack (maar dan lekkerder en zes keer goedkoper)

Het is vandaag Popcorndag. Een bezoekje aan de bioscoop moeten we nog even uitstellen, maar dat betekent natuurlijk niet dat we geen popcorn kunnen eten. Uit een zak bij de supermarkt of - veel goedkoper - zelfgemaakt. Het is super simpel.

In de supermarkt is volop aanbod aan popcorn. Verschillende merken bieden popcorn in zakken of magnetronpopcorn aan. Voor een zak popcorn van 100 gram betaal je ongeveer 99 cent. Magnetronpopcorn is iets goedkoper: hiervoor betaal je 1,85 euro voor 270 gram (69 cent voor 100 gram). Een nóg goedkopere optie ligt ook gewoon in de supermarkt, namelijk popcornmaïs. Voor slechts 1,55 euro heb je een zak van 900 gram. Omgerekend is dit 17 cent per 100 gram, dit is bijna zes keer goedkoper dan een voorverpakte zak.

Niet alleen verschil in prijs, ook in smaak

Uit 100 gram popcornmaïs haal je uiteindelijk 97 gram popcorn. Bespaarjournalist Marieke Henselmans van Bespaarboeken.nl raadt aan om popcorn altijd zelf te maken. ,,Het is toch zonde om een voorverpakte zak met taaie popcorn te eten”, stelt ze. ,,Daarnaast weet je niet hoeveel vet ze in zo'n zak popcorn of magnetronpopcorn gooien. Als je het zelf doet, kun je het ook nog eens beter op smaak brengen.”



De reden dat (magnetron)popcorn duurder is, komt door het gemak, volgens Henselmans. ,,Toch betalen mensen er graag voor.” Ook de productiekosten die in zo'n zak popcorn zitten worden meegerekend in de prijs.

Laagje karamel

Het leuke aan het maken van popcorn is dat je zelf kan variëren met smaken. Henselmans vertelt dat zij vroeger vaak popcorn met een laagje karamel eroverheen maakte: ,,Doe een klontje boter in de pan met een paar eetlepels suiker en begin direct met roeren”, zegt ze. Een houten lepel is hiervoor een must. Zo krijg je vloeibare karamel wanneer je het, als het klaar is, direct van het vuur afhaalt. Uiteindelijk giet je dit over de popcorn. ,,Een heuse suikerbom, maar zó lekker.”

