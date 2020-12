Zo heb je het langste plezier van die restjes kerstdiner

Een duurzamer kerstdiner was dit jaar al een van de belangrijkste trends. ,,Wij zien dat bewuster met eten omgaan dit jaar belangrijker is geworden”, vertelt een woordvoerster van de app. ,,We hopen er nu vooral op dat die trend zich ook de komende jaren door gaat zetten.”



Via sociale media en een blog worden al tips aan volgers gedeeld om voedselverspilling tegen te gaan, door bijvoorbeeld beter om te gaan met etensrestjes. ,,En het mooie is dat we zien dat volgers elkaar daarop weer andere adviezen geven”, vertelt ze. ,,Zo inspireren mensen elkaar ook weer met tips en recepten. Dat is erg leuk om te zien.”



Too Good To Go wil mensen meegeven om creatief om te gaan met restjes eten, ook met alles dat overblijft na het kerstdiner. De drie effectiefste manieren zijn volgens de organisatie het delen, invriezen en hergebruiken van de restjes.