Zo helpt je smartwatch je binnenkort om gezonder te eten

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: zegt je smartwatch straks wanneer je een banaan beter kunt laten liggen?

Bijna een op de vijf Nederlanders heeft een smartwatch. Zo’n Apple Watch, Fitbit of Garmin houdt bij hoeveel stappen je zet, hoe vaak en hoe lang je hebt sport en hoeveel calorieën je daarmee hebt verbrand. Hoe mooi zou het zijn als zo’n horloge niet alleen bijhoudt hoeveel calorieën je verbrandt, maar ook hoeveel calorieën je binnenkrijgt?

,,Dat is mijn droom”, Guido Camps. ,,Dat je horloge aan het eind van de dag ook zegt hoeveel calorieën en welke koolhydraten, eiwitten en vetten je hebt gegeten.” Camps is onderzoeker aan de Wageningen University en een van de scientific directors van een nieuw lab voor Artificial Intelligence (kustmatige intelligentie). ,,We gaan gezond eetgedrag bevorderen door nieuwe sensoren, algoritmes en chatbots te ontwikkelen.”

Volgens het Voedingscentrum zou een gemiddelde vrouw dagelijks ongeveer 2000 kilocalorieën binnen moeten krijgen en een gemiddelde man 2500. ,,Als ik aan het einde van de middag weet dat ik al 2500 kilocalorieën heb gegeten, dan weet ik dat ik ’s avonds beter niet twee kilo Chinees moet gaan eten”, zegt Camps. ,,Maar hoe weet je dat je die 2500 kilocalorieën al hebt gegeten?”

Bijhouden wat je eet en hoeveel calorieën je daarmee binnenkrijgt, is natuurlijk al mogelijk. Maar het is volgens Camps omslachtig en onbetrouwbaar. ,,Hoeveel stuks fruit eet jij per week? En hoeveel groente heb jij gisteren gegeten? Heb je het nagewogen?” Mensen geven niet alleen sociaal wenselijke antwoorden, maar weten het vaak ook niet. ,,We weten wat het gevolg daarvan is: we eten te weinig groente en fruit en vaak teveel calorieën”

In de podcast Koken&Weten gaan redacteur Ellen den Hollander en gezondheidsjournalist Tijn Elferink in op de mogelijkheden van de smartwatch:

Slim dienblad

Camps gebruikt in het lab een dienblad waarin allerlei sensoren zijn verwerkt. “We kunnen zien wat er van het dienblad verdwijnt en voor hoe lang. Hoe groot was de hap? Hoe lang heeft iemand gekauwd? In welke volgorde heeft iemand gegeten en gedronken? Als we daar vervolgens ook video koppelen, kunnen we ook de kauwbewegingen zien.”

Zo’n slim dienblad kan bijvoorbeeld senioren helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 70-plussers hebben vaak moeite voldoende te eten en zeker eiwitten schieten erbij in. Als het dienblad ziet dat iemand te weinig eiwitten heeft gegeten, krijgt hij of zij een berichtje: u heeft vandaag te weinig eiwitten gegeten, eet nog een schaaltje kwark.

Smartwatch met bloedsuikersensor

Een dienblad kan niet het verschil zien tussen een glas cola en cola zero. Ook camera’s kunnen dat niet. Er gaan geruchten dat Apple en Samsung nog dit jaar met een smartwatchmodel komen met bloedsuikersensoren. Iets dat tot voor kort in een druppeltje bloed via een vingerprikje werd gemeten, kan dat op elk moment via de een horloge wordt uitgelezen.

Heel interessant, vindt Camps, omdat alles begint bij registreren. ,,Op basis van sensoren zegt mijn smartwatch nu soms: je lijkt gestresst, neem wat rust.” Dat weet het apparaat door slimme algoritmes. ,,Als mijn horloge straks ook mijn bloedsuiker meet, kunnen we daar algoritmes voor ontwikkelen.”

Banaan

Bijsturen op bloedsuiker is wat mensen met diabetes nu handmatig doen door meerdere keren per dag bloed te prikken. “Wie geen diabetes heeft, weet überhaupt helemaal niets over zijn bloedsuikerspiegel.” Terwijl duidelijk is dat niet iedereen hetzelfde op voeding reageert. “Voor de een is een banaan goed, terwijl dat bij een ander tot een gigantische bloedsuikerpiek kan leiden.”

Een slim algoritme kan iemand realtime bijsturen op basis van voeding en bloedsuikerwaarde. Dat kan volgens Camps helpen om gezond te blijven en te worden. Een slim algoritme leert bovendien continu bij en geeft steeds specifiekere en betere feedback. “Als de sensor ziet dat je bloedsuiker al hoog is, is het verstandig die banaan te laten liggen.”

Het oordeel

Sensoren, algoritmes en chatbots kunnen ons helpen gezondere keuzes te maken. Als smartwatches ook bloedsuikerwaarde kunnen meten, is dat een doorbraak met enorme mogelijkheden. Horloges adviseren nu al over beweging en stress, straks kan een horloge ook adviseren om op een bepaald moment een banaan wel of niet te eten.

