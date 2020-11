Zo maak je de heerlijke gebaktballetjes van de Healthy Sisters

Recensie Passie en liefde uit de Perzische keuken van restaurant Saffraan in Eindhoven

11:00 In de keuken van het Perzische restaurant Saffraan in Eindhoven worden met hart en ziel traditionele gerechten met een eigen ‘touch’ bereid. De driegangen-proeverij bestaat uit maar liefst zeven gerechten waarbij milde smaakmakers overheersen. Saffraan is natuurlijk niet weg te denken uit deze keuken. Beoordeling: 8.