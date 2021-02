Zo maak je de lekkerste boerenkoolstamppot

Als je boerenkoolstamppot gaat maken, dan maar de lekkerste die er is. Chef-kok Gerhard Flantua is gespecialiseerd in juist dat gerecht, dus zoekt ze hem op in Lelystad. Het geheim zit in ingrediënten die je zelf misschien niet zou kiezen, maar die het gerecht superlekker maken, volgens Laura de Grave, bekend van de kookboeken Nederland Kookboek en Lekker Lokaal. In de video laat ze zien hoe je hem maakt.