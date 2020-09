Zo maak je een perfecte tosti

De werelden van kaas en brood zijn zowel complex als alledaags. Een tosti moet krokant zijn, goudbruin, warm en de kaas moet draderig. Het brood moet luchtig zijn, maar niet enorme gaten hebben, zoals vaak bij zuurdesem. Wit brood is lekker, maar dan wel op basis van poolish . Dat is een versnelde desem met 0,2 procent gist, die alsnog wel zo’n 18 uur fermenteert. Resultaat: diepgang, structuur en korst zoals zuurdesem. Het proces is sneller, maar bovenal smaakvol en er zitten geen grote gaten in het brood.

Kaas

Sommige kazen smelten niet, die zijn vaak met zuur in plaats van stremsel gestremd. Stremsel geeft kaas de plooibare structuur die het nodig heeft om mooi te smelten. De draderigste kazen bevatten niet te veel zuur, vocht en zout en zijn jong. Emmentaler is een kaas die aan die voorschriften voldoet. Lang gerijpte kazen worden niet draderig, omdat door die lange duur de caseïne in de kaas te veel is aangetast, maar het is wel lekker. Combineer emmentaler met Boeren Goudse Oplegkaas van 24 maanden en je hebt de ideale combi.