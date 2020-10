Zo maak je je oven weer blinkend schoon

Ook een aangekoekte bende in je oven? Dit is de methode van Zoë Zwaanenburg van Poetsprins :

- Zuig de kruimels van brood, pizza en croissants eerst uit je oven. Als het erg vet is op de bodem van je oven is dit niet aan te raden.

- Heb je een zwarte, aangekoekte plak die je niet wegkrijgt? Dat is frequent verhit vet. Dat krijg je moeilijker weg, maar het kan wel. Spray de vlekken royaal in met ovenreiniger. Dan kan het middel overal goed zijn werk doen.



- Laat het middel een halfuur inwerken. Doe de deur van de oven dicht vanwege de walm die zich anders door je hele keuken verspreidt.



- Begin met de roosters. Het ergste vuil kun je weer verwijderen met een krabbertje. Tijd voor de ovenspray. Laat de roosters daarna zwemmen in het schoonmaakmiddel. Bedek de roosters met keukenpapier. Laat dit ook een halfuur inweken.



- Boen de roosters schoon in de wasbak. De ovenreiniger laat makkelijk los. Droog de roosters af.