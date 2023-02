Zo smaakt koffie van de lekkerste koffiebonen uit de supermarkt: 'zoet en kruidig met weinig bitters’

De vier lekkerste manieren om zoete aardappe­len te eten

Zoete aardappelen zijn minstens even veelzijdig als de gewone aardappel. Je kunt er frietjes van maken of puree. Of wat denk je van een bakplaatgerecht? Hieronder vind je vier heerlijke manieren om van zoete aardappelen te genieten.

23 januari