Zo smakelijk kan intermittent fasting zijn: 5 recepten die bewijzen dat gezond niet saai is

Bingé benadrukt: het is geen dieet. Van het woord dieet krijgt hij de kriebels. Periodiek vasten ziet hij eerder als een levenslange strategie. En hoewel er verschillende strategieën bestaan – getuige de honderden boeken over het onderwerp – geeft hij duidelijk de voorkeur aan de 16:8-variant.



,,Dat is de meest laagdrempelige vorm. Eigenlijk is het niet meer dan je ontbijt overslaan. En welke werkende mens heeft dat nog nooit gedaan? Bovendien voel je er vrij snel de gezondheidsvoordelen van. The proof of the pudding is in the eating.”