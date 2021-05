Zo viel Shirma Rouse 60 kilo af: ‘Ik ga niet meer elke dag naar supermarkt’

Een goede vervanger voor soja, maar dan van eigen bodem, de veldboon maakt een comeback

23 mei BEST - Steeds meer mensen kiezen voor vleesvervangers. Daarvoor is plantaardig eiwit nodig. Niet Zuid-Amerikaanse soja, want dat is niet duurzaam. Gelukkig hebben we de veldboon. Die biedt volgens Ad en Jolanda Raaijmakers volop kansen.