Zo zit het echt met het diervriendelijke label op de kippensnacks van Mora

Koken & etenOm erachter te komen of het vlees dat op je bord ligt een goed leven heeft gehad, heeft de Dierenbescherming het Beter Leven-keurmerk opgericht. Voor Mora is dit niet genoeg, zij ontwikkelen hun eigen keurmerk, dat beter zou zijn. Maar is het echt beter? De makers van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde vogelen het uit.

Met het Beter Welzijn-programma – dat Mora zelf ontwikkelde – claimt de snackfabrikant gebruik te maken van diverse externe keurmerken voor hun programma. Maar waarom is het welzijn van deze dieren beter? En is het wel handig om met wéér een nieuw keurmerk op de proppen te komen? Dan maak je het voor consumenten steeds lastiger om te beoordelen hoe de vork in de steel zit.

Volgens Marcel Joosten, medewerker van Mora, zijn er op het gebied van welzijn ‘meerdere wegen die leiden naar Rome’. Met Beter Welzijn van Mora pakt het merk ‘het beste’ van alle verschillende keurmerken, om zo een eigen keurmerk te creëren, stelt hij.

Beter Welzijn-label

Op Moraproducten is tegenwoordig een 'Beter Welzijn'-label te vinden. Met het Beter Welzijn-label laat Mora zien dat het vlees in de Mora-producten afkomstig is van dieren die onder betere omstandigheden hebben geleefd dan de voorgeschreven Europese wetgeving. Bij de productie van bijvoorbeeld kipcorns of kipsaté gebruikt Mora leghennen, kippen die men gebruikt voor de eieren.

‘Beter Welzijn’-kippen

Volgens pluimveehouder Eric Hubers is ‘Beter Welzijn’ van Mora geen keurmerk waar pluimveehouders een bepaald certificaat voor nodig hebben. Bij het keurmerk van bijvoorbeeld de Dierenbescherming (Beter Leven), is er volgens Keuringsdienst van Waarde altijd een externe partij die controleert of wat een bedrijf doet ook klopt. Mora heeft het Beter Welzijn-label echter zelf bedacht en er zijn geen criteria waaraan de veehouders zich moeten houden.

Minimale eisen

Ondanks het ontbreken van criteria, is het keurmerk beter dan de Europese wetgeving, beweert Joosten van Mora. In zowel de fabriek als bij de leveranciers ziet de snackfabrikant erop toe dat het vlees volstaat. ,,Wij beloven dat het product voldoet aan een aantal minimale eisen van dierenwelzijn. Dat zijn significant betere eisen dan de wet voorschrijft.’’

Beter Leven-keurmerk

Lisanne Stadig vertelt over het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Dé experts op het gebied van dierenwelzijn, de Dierenbescherming, zijn het daar niet helemaal mee eens. Die organisatie is de oprichter van het bekende Beter Leven-Keurmerk. Lisanne Stadig geeft namens de Dierenbescherming uitleg over het keurmerk. ,,Bij producten met 1 ster zijn de belangrijkste problemen van de gangbare houderij aangepakt. Bij 2 sterren krijg je er een vrije uitloop bij, de dieren kunnen dus naar buiten. 3 sterren is gebaseerd of gelijkwaardig aan biologische normen van dierenwelzijn. Dit is dus de hoogste rang.''

3 sterren-kippen

Kippenboer Hendrik-Jan Kieft houdt kippen die 3 sterren-waardig zijn volgens het Beter Leven Keurmerk. ,,De kippen gaan nadat de eieren gelegd zijn naar buiten en in de avond komen ze weer naar binnen. Dat is het leven van een biologische kip. Biologisch gehouden kippen zitten in vrije-uitloopsystemen. Wanneer de kippen geen eieren meer leggen, zijn ze geschikt om bijvoorbeeld snacks te worden’’, zegt Kieft.

Minimale norm

Mora claimt dat hun dieren in aanzienlijk betere omstandigheden hebben geleefd dan voorgeschreven staat in de wetgeving. Maar wat Mora volgens de Dierenbescherming doet, is normen vergelijken voor de verrijkte kooien, waar de leghennen legaal gehouden mogen worden, met de minimumnormen voor scharrelhuisvesting: hennen die in een stal gehouden worden. Alles waar Mora mee pronkt, is dus niet nieuw: het is de wet. Ze mogen hier niet van afwijken, want het is de standaard.

Volledig scherm Kippen die 3 sterren-waardig zijn volgens het Beter Leven-keurmerk leven veel buiten. © KRO-NCRV Volgens het Beter Leven-keurmerk is 1-ster de ondergrens, en Mora zit daar volgens de omschrijving van het keurmerk onder. Toch spreekt de snackproducent van een ‘aanzienlijke verbetering in dierenwelzijn’. Hier is de Dierenbescherming het op z’n zachtst gezegd ‘niet mee eens’.

Uit de markt prijzen

Waarom gaat Mora niet voor een Beter Leven-ster? Dit zou duidelijker zijn voor de consument. Volgens Mora is het merendeel van wat zij verkopen diervriendelijker dan scharrel. Voor het kippenvlees is verschillende kwaliteit nodig met veel volume, voor sommige kwaliteiten prijst Mora zichzelf uit de markt als zij zouden overstappen naar Beter Leven. De saté zou daardoor bijvoorbeeld boven de 2 euro kosten, en daardoor worden zij minder toegankelijk voor de massa.

Het vlees van de ‘betere’ biologische kippen is dus duurder in inkoop dan scharrel, zeggen de kippenhouders. Dan wordt de kipcorn twee keer zo duur, daarom zit er waarschijnlijk geen enkele Beter Leven-ster op: dus dan maar eentje zelf verzinnen.

