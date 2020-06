Zomercocktails tegen de blues: bubbels zijn de basis

Koken & etenMarios Ragkavis (32), barkeeper in de Twenty Third Bar in Hotel Okura, shaket de zomercocktail van 2020 – tegen al uw coronablues.

De afgelopen drie maanden werd de instagrammende mensheid doodgegooid met de prachtigste cocktails. Helaas heeft niemand de negentien juiste ingrediënten in huis om ze te maken. Kan het ook simpel?

,,Jazeker, geen probleem.”

Dus zonder cocktailshakerinstallaties, zeven flessen exotische sterke drank en een droppel Angostura?

,,De cocktailmarkt wordt steeds ingewikkelder en innovatiever, met drankjes waarvoor je veel uitrusting, ingrediënten en tijd nodig hebt. Ik heb iets eenvoudigers bedacht, een beetje back to the future, voortbordurend op de grote klassieker, de gin-tonic. Mijn motto: do try this at home.”

Vertel meer.

,,Je neemt een wijnglas en gooit er flink wat ijs in. Vervolgens voeg je daar iets bruisends, iets met smaak en wat limoen, sinaasappel of citroen aan toe. Dan heb je dus een spritz. Ik heb twee uitersten bedacht. De eerste is alcoholvrij en supersimpel: limoensap, gember of ­gembersiroop, tonic. Roeren. De tweede bestaat uit limoensap, misschien een lepeltje honing, plus wodka of gin, een scheutje limonade en nog iets bruisends, kan cava of champagne zijn, of prosecco, of zelfs bier, al gebruik ik zelf sake met bubbels.”

U zei simpel?

,,Bruisende sake is te koop bij Albert Heijn, voor maar een paar euro. Maar je kunt ook wat anders gebruiken.”

Is cocktails maken geen hoogmoleculaire wetenschap, waarbij één druppel het hele drankje kan ruïneren?

,,Je experimenteert in je keuken, net als met eten. Gaar je een kip in de oven, dan voeg je ook oregano toe naar smaak. Houd dat in gedachten als je een cocktail maakt: gewoon proberen. En: bubbels zijn de basis van de spritz.”

De Twenty Third Bar in Hotel Okura is inmiddels heropend.