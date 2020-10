Zwitserse chocolademakers lijden onder coronacrisis

Toch ziet Edelenbosch dat de verkoop van Lindt-chocolade in Nederlandse supermarkten wel hard blijft stijgen. In de eerste week van oktober steeg de verkoop met bijna 28 procent ten opzichte van een jaar eerder, en in de afgelopen zes maanden was dit, ondanks Covid-19, bijna 27 procent ten opzichte van 2019. ,,Als we niet te maken hadden gehad met het coronavirus, had de groei nog groter kunnen zijn. Desondanks zijn we erg blij met de groei die we nu hebben weten te realiseren in Nederland”, relativeert Edelenbosch.



De woordvoerder van het Zwitserse chocolademerk meent dan ook dat de afname van de verkoop enkel van toepassing is binnen bepaalde branches. ,,Als het over de totale consumptie in Nederland gaat, is het een ander verhaal gezien de stijgende verkoop in de supermarkten.”