Jeannette nodigt eenzame mensen uit om aan te schuiven met kerst

Het begon jaren geleden, toen ze zelf aan de kerstdis zat en dacht ‘is dit het nou’? ,,Al vanaf september is iedereen druk bezig met kerst. We leven met z’n allen enorm toe naar dat moment. Maar als het dan zover is vraag ik me af of dat ‘het nou is’”, legt Saatrube uit. ,,Ik miste zingeving.” Saatrube begon ingewikkelde dingen te bedenken omdat ze het gevoel had dat ze iets speciaals kon doen. Uiteindelijk kwam ze tot de ontdekking dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ze wilde mensen gaan uitnodigen, gewoon bij haar thuis aan tafel.