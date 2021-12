Piet (78) uit Helmond mist lekkere avondmaaltijden na overlijden van zijn vrouw, Roy (45) is kok en helpt hem graag

Komt voor elkaar De vader van Jan kreeg Parkinson en daarom verzorgt hij nu dagbelevin­gen voor zijn ouders en anderen

NEERKANT - ,,Als het leven een stokbrood is ga ik het laatste stukje lekker beleggen”, zei de moeder van Jan Mastboom altijd. Maar toen kreeg haar partner, de vader van Jan, de ziekte van Parkinson. Het gevolg was dat vader steeds vaker aan huis gekluisterd was en dat moeder steeds minder bewegingsvrijheid had. Dat kon Jan niet laten gebeuren en dus nam hij z'n ouders in huis en zette hij een ‘dagbeleving’ op, waar nu iedereen terechtkan die het nodig heeft.

