Wie leert Gonnie (82) om te WhatsAppen? ‘Soms zie ik plotseling allemaal plaatjes op mijn scherm’

Komt voor elkaarGELDROP - Ze heeft al een smartphone en ze heeft WhatsApp. Maar vervolgens loopt Gonnie (82) uit Geldrop af en toe tegen wat problemen aan. Daarom zoekt ze iemand die haar uitleg kan geven over de smartphone. ,,Ik vind het absoluut goed dat we steeds meer digitaal doen. Zelf ben ik er alleen niet mee geboren. Daardoor voel je je soms buitengesloten.”

Delen per e-mail

Haar smartphone van het merk Fysik heeft de Geldropse al een paar jaar. ,,Deze telefoon heb ik juist gekocht omdat hij speciaal voor ouderen zou zijn. Nou...”, grapt ze. ,,Als dit ding iets niet is, is het geschikt voor ouderen. Mijn telefoon is heel impulsief.”

Over de vraag waar ze zoal tegenaan loopt, hoeft Gonnie niet lang na te denken. ,,Soms houdt ‘ie zomaar op of soms gaat ‘ie niet aan. En op WhatsApp staat er vaak ineens een ander verhaal dan ik heb getypt. Ook staan er af en toe plotseling allemaal plaatjes op mijn scherm”, somt ze op. ,,Of hij geeft aan dat er te weinig ruimte beschikbaar is, terwijl ik al van alles heb verwijderd.”

Foto's maken

Jong of oud, een man of een vrouw: het maakt Gonnie niet zoveel uit wie haar kennis over de smartphone komt bijspijkeren. Wat ze nog heel graag zou leren? ,,Als het allemaal heel goed gaat, wil ik wel weten hoe je foto's kunt maken en versturen. Maar ik ben tevreden met alles dat iemand mij kan vertellen.”

De smartphone is tenslotte voor meer en meer nodig. Daar horen we Gonnie niet over klagen. ,,Ik vind dat alleen maar heel goed. Veel mensen kunnen ermee werken en voor veel mensen worden de dingen zo eenvoudiger. Er zijn echter ook mensen die niet met al die apparatuur geboren zijn. Daardoor voel je je soms buitengesloten.”

Wil jij Gonnie wel wat leren over de smartphone? Aanmelden kan via onderstaand formulier. Wie weet zorg jij er dan mede voor dat we de archieffoto boven dit artikel kunnen vervangen door een leuke selfie vanuit Geldrop!

Komt voor elkaar

Met de naderende feestdagen wil deze krant met het project ‘Komt voor elkaar’ meer mensen de kans bieden om elkaar te helpen met grote en kleine hulpvragen. Ook jij kan hieraan meedoen. Van 11 november tot en met 18 december 2021 kun je de meest uiteenlopende hulpvragen insturen of je hulp aanbieden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's