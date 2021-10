We aten vorig jaar minder vlees, maar dat kwam niet door ons koopgedrag in de supermarkt

Onze vleesconsumptie is per persoon met bijna 2 kilo gedaald in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van Wakker Dier. De reden? De sluiting van de horeca.

Het Nederlandse vleesverbruik was in 2020 75,9 kilo per persoon. Een jaar eerder was het nog 77,8 kilo. Het gewicht is inclusief botten en vet. Ongeveer de helft eten we daadwerkelijk. Sinds de eerste meting in 2005 is dat het laagste vleesverbruik.



Ondanks de daling is de vleesconsumptie nog veel te hoog voor een gezond voedingspatroon. Nederlanders aten per week bijna 50 procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum adviseert.



Sluiting horeca

Een belangrijke verklaring voor de daling van de vleesconsumptie is de sluiting van de horeca in het coronajaar. Door de maatregelen moesten verschillende restaurants, cateraars en andere eetgelegenheden hun deuren dicht houden. Hoewel de thuisbezorging van restaurants een flinke boost heeft gekregen, werd er alsnog minder vlees geconsumeerd dan gebruikelijk.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in 2020 de verkoop van vlees bij retailwinkels zoals slagers en supermarkten wel is toegenomen met 6,1 procent. Maar zelfs dat weegt niet op tegen de hoeveelheid vlees die normaal gesproken in de horeca zou zijn geconsumeerd.

Verandering in koopgedrag

De laatste jaren stellen consumenten meer vragen over de herkomst van vlees en zijn ze bewuster bezig met duurzaamheid. Dat zegt Vera de Jonge van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). ,,Klanten vragen bij de slager steeds vaker om vegetarische producten. Sommige slagers bieden deze producten aan, of hybride vlees: een combinatie van vlees en plantaardige eiwitten. Zo heb je bijvoorbeeld burgers die deels uit champignons en deels uit vlees bestaan.”

Het onderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier, heeft als doel mensen bewust te maken van de hoeveelheid vlees die wordt geconsumeerd. Daarnaast hoopt Wakker Dier ook dat de overheid het eten van minder vlees actief gaat stimuleren. Anne Hilhorst van Wakker Dier: ,,Je ziet hoe bepalend het aanbod is. De overheid kan de voedselomgeving beïnvloeden en zo minder vlees eten gemakkelijk maken. En ze kan zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld in de kantine en bij evenementen.”

Volgens collega Collin Molenaar is het krom dat de overheid de consument niet genoeg waarschuwt voor de gezondheidsgevaren van te veel vlees. ,,Toen eenmaal bekend was dat roken ongezond is werden er mediacampagnes over gemaakt en hingen er posters van. Nu bekend is dat vlees ongezond is, gebeurt er niets. Daar willen we ook campagnes van zien.”

