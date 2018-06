13e Brabantse Dialectenfestival in Lieshout

LIESHOUT - In Lieshout vindt komend weekend voor de dertiende keer het Brabants Dialectenfestival plaats. Het festival begint zaterdagavond 9 juni met een schrijfwedstrijd in het Dorpshuis aan de Grotenhof. Daarbij worden de inzendingen voorgelezen, worden de winnaars bekendgemaakt en de dialectenpenningen uitgereikt. Ook is er een presentatie van Toneelvereniging Mariahout en zijn er optredens van Nico van de Wetering.