Aan bouwnijverheid geen gebrek in Mariahout

De Raagten in Beek en Donk kan iedere dag buiten les geven

17:19 BEEK EN DONK - Aan de buitenmuur van de school hangen twee grote schoolborden én een grote boomstam met vele planken en vogelhuisjes eraan. Kinderen van kindcentrum De Raagten aan de Otterweg in Beek en Donk hebben dit uitzicht in het nieuwe buitenlokaal dat gisterochtend officieel in gebruik is genomen.