Aarle-Rixtel en centrum Helmond door Waterboulevard verbonden

Weinig meningsverschil in ver­kie­zings­de­bat Laarbeek

10:58 BEEK EN DONK - Als de opdracht 'zoek de tien verschillen' was geweest, dan was de avond mislukt. Het verkiezingsdebat tussen de zes politieke partijen in Laarbeek dinsdagavond, maakte duidelijk dat ze het vooral eens zijn met elkaar. Of dat erg is, is nog maar de vraag. Ze zullen het na de verkiezingen toch samen moeten doen.