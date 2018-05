Alle vijf partijen in Laarbeek in de coalitie

Dit resultaat van de coalitie-onderhandelingen mag met recht revolutionair worden genoemd. PNL was na de vorige verkiezingen net zo'n grote winnaar als nu, maar is toen volslagen onverwachts de oppositie in geduwd. Er waren dan ook heel wat plooien glad te strijken voor informateur Jan Kerkhof. Dat zal de verklaring zijn voor het feit dat het zo lang stil is gebleven in Laarbeek. Waar in andere gemeentes tussentijdse resultaten naar buiten worden gebracht, hielden hier alle betrokkenen de kaken tot dinsdagavond stevig op elkaar.