Bedreigde burgemeester Van der Meijden blij met alle steun

Het bekend worden van de doodsbedreiging aan het adres van burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek heeft veel indruk gemaakt. Donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis in Beek en Donk reageerde de burgemeester op alle publiciteit. Vandaag dient de rechtszaak tegen de 18-jarige Syriër die hem bedreigd heeft.

De afgelopen dagen stond Van der Meijden meer in de publiciteit dan hem lief was. Bekend werd dat een 18-jarige Syriër hem eind vorig jaar met de dood heeft bedreigd. Deze man moet vandaag voor de rechter verschijnen. De Syriër is bovendien niet de enige die het op Van der Meijden gemunt heeft; hij wordt vanuit meerdere kanten bedreigd. Zijn huis wordt daarom extra beveiligd.

,,Vooral ook voor het thuisfront en de buurt is het heftig en heeft het een flinke impact", gaf Van der Meijden voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering aan.

Deining

Woensdag spraken minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren en commissaris van de Koning Wim van de Donk hun steun uit aan het adres van de bedreigde Van der Meijden. ,,Ik had wel verwacht dat het voor wat deining zou zorgen", zei de burgemeester, nuchter terugkijkend op de publiciteit van de afgelopen dagen.Maar Van der Meijden gaat ondanks de bedreigingen onverstoorbaar door met zijn werk. Op de voor hem typerende manier verwelkomde hij bezoekers aan de eerste raadsvergadering na de vakantie: ,,Is het hier wel veilig?", grapte hij.

Indruk

Ook de raadsleden, die eerder al geïnformeerd werden over de (doods)bedreigingen aan het adres van de burgemeester, staken Van der Meijden een hart onder de riem. Fractievoorzitter Rick van Bree van De Werkgroep nam namens de raad het woord. ,,De afgelopen dagen is er veel publiciteit geweest, dat heeft veel indruk gemaakt. Als raad hebben we de behoefte om nog eens onze steun uit te spreken. Aan u, uw vrouw, familie en het personeel hier op het gemeentehuis."

Van der Meijden was blij met deze woorden. ,,We moeten hier doorheen met elkaar om onze visie op veiligheid en criminaliteit te vervolmaken. Daar gaan we mee door", zei hij in zijn reactie.

Strafzaak