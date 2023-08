PSV kan voor veertiende keer Johan Cruijff Schaal winnen, Til en De Jong jagen op topscorers­ti­tel

Het is dé aftrap van het Nederlandse voetbalseizoen: de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Regerend landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV strijden vanavond (20.00 uur) in de Kuip om de eerste prijs van het seizoen. Daarom vijf weetjes over deze wedstrijd.