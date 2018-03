Bezoeker claimt schade van Wish in Beek en Donk na pijnlijke sprong van attractie

EINDHOVEN - Een bezoeker van Wish Outdoor in Beek en Donk heeft het muziekfestival aansprakelijk gesteld voor de schade die hij lijdt door een sprong van een attractie tijdens de editie van 2014. De man uit Helden (Limburg) sprong van een toren maar brak zijn rug omdat het luchtkussen 9 meter lager was leeg gelaten.

Wish ontkent schuld aan het ongeluk omdat de jongeman waarschuwingen negeerde en over een barricade is geklommen terwijl hij wist dat de attractie dicht ging.

Beide partijen troffen elkaar maandag in de rechtbank in Eindhoven voor de rechtszaak die de man uit Helden heeft aanspannen. Hij zegt dat hij de trap naar het uitkijkplatform van de Big Air had genomen vanwege de lange rijen bij de trap naar het springgedeelte. Hij erkende dat hij op het platform over een steigerbuis is geklommen die de afscheiding vormde richting de sprong.

Volgens hem deugde de attractie niet omdat de afscheiding niet duidelijk was en Wish rekening had moeten houden met het uitgelaten uitgaanspubliek dat het festival bezoekt. ,,Ik wist niet dat het kussen leeg was.’’

Wish spreekt tegen dat de attractie slecht beveiligd was of niet geschikt is voor op een muziekfestival. Er waren instructeurs voor bezoekers die van de toren naar beneden wilden springen en medewerkers van Wish stonden uit voorzorg op het platform. De organisatie ontkent ook dat het een chaos was op de toren. ,,Gekke mensen houd je niet tegen en dan kun je beter geen festival meer organiseren’’, aldus de advocaat van de verzekeraar van het festival.

De 28-jarige man uit Helden zegt dat hij door het ongeluk in het ziekenhuis is beland en een half jaar aan de zijlijn heeft gestaan. Hij heeft nog dagelijks last van de sprong en vreest dat de geplande overname van het boerenbedrijf van zijn ouders in gevaar komt omdat hij niet in staat is om veel en zwaar fysiek werk te verrichten.