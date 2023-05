Bibliotheek De Lage Beemden stopt met fysieke boekencollectie in Aarle-Rixtel

Tegenval­ler voor Schijndel: Das, bever en grote vliegtuig­bom zitten de bouw van 150 huizen in de weg

SCHIJNDEL – Eerst was het een dassenfamilie, nu zorgen ook bevers en vermoedelijk een grote vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog voor vertraging in het plan voor bijna 150 tijdelijke woningen aan de Bremweg in Schijndel. Een tegenvaller dus bij dit project met tijdelijke woningen voor Schijndelaren en statushouders.