Boekencollectie verdwijnt volgend jaar toch uit Aarle-Rixtel, ondanks poging voor jaar respijt

Brandweer rukt uit voor brandende hooibalen in Schijndel

SCHIJNDEL - De brandweer is zondagavond rond 22.30 uur uitgerukt voor een buitenbrand langs de Boschweg in Schijndel. Meerdere hooibalen stonden in brand op de parallelweg langs de N617 tussen Schijndel en Sint-Michielsgestel.