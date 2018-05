Boerenleven proeven bij familie Bouw in Lieshout

Eerste Alzheimer­café in Ge­mert-Bakel/Laarbeek op 8 mei

14:29 GEMERT-BAKEL/LAARBEEK - De eerste lotgenotenbijeenkomst in Gemert-Bakel en Laarbeek voor iedereen die met dementie te maken heeft, wordt op dinsdag 8 mei gehouden in de Eendracht aan de St. Annastraat 60 in Gemert. Het zogenaamde Alzheimercafé is een maandelijks terugkerende bijeenkomst op elke tweede dinsdag van de maand.